سكاي: تمت.. ساني إلى جالاتا سراي ولن يشارك في كأس العالم للأندية

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ إلى جالاتا سراي تمت بعد حل كل العقبات.

وأوضح التقرير أن الدولي الألماني لن يشارك في كأس العالم للأندية مع بايرن.

وذلك رغم تواجد اسم ليروي ساني في قائمة فريق بايرن الذي سافر بالفعل إلى الولايات المتحدة استعدادا للبطولة.

وأضاف التقرير أنه تم تحديد موعد الفحص الطبي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بشأن صفقة انتقالٍ حر.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب إلى اسطنبول خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود، وفقا لتقارير عديدة.

ومن المرجح أن يوقع ساني على عقد يربطه بالفريق التركي حتى صيف 2028.

وأوضح التقرير أن أحد المواضيع التي كانت قيد النقاش في المفاوضات بين جالاتا سراي وساني هو ما إذا كان بايرن ميونيخ سيطلب منه السفر إلى كأس العالم للأندية.

إذ ينتهي عقد ساني رسميا في 30 يونيو

وأفادت شبكة ذا أثليتك أن ساني سيوقع على عقد يربطه بالفريق التركي لمدة 3 سنوات براتب سنوي صافي يصل إلى 15 مليون يورو.

وهو أعلى من عرض بايرن الذي بلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين يورو كإضافات، لكن بدون خصم الضرائب، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أرسنال وفنربخشة والهلال كانوا مهتمين بضم الدولي الألماني البالغ من العمر 29 عاما.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم المنصرم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.