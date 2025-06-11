كأس العالم للأندية - بعثة الوداد تصل إلى أمريكا

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

بعثة الوداد

وصلت بعثة الوداد المغربي إلى واشنطن الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الوداد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ويستهل الفريق المغربي مشواره يوم الأربعاء المقبل.

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ونشر نادي الوداد وصول بعثته إلى مدينة واشنطن استعدادا لخوض منافسات البطولة.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في البطولة بمواجهة مانشستر سيتي في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري.

ويأتي جدول الوداد في البطولة كالآتي:

الوداد × مانشستر سيتي (7 مساء يوم 18 يونيو)

الوداد × يوفنتوس (7 مساء يوم 22 يونيو)

الوداد × العين (10 مساء يوم 26 يونيو)

وكان الوداد قد نشر فيديو للإعلان عن صفقة مرتقبة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

ومن المرتقب أن يعلن الوداد عن ضم السوري عمر السومة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

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