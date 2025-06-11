مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: نفاوض علاء عبد العال لتدريب الفريق

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 18:01

كتب : هاني العوضي

علاء عبد العال

كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري عن دخول ناديه في مفاوضات جادة مع علاء عبد العال لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن علاء عبد العال رحيله عن تدريب الجونة بنهاية الموسم المنصرم.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـFilGoal.com : "هناك مفاوضات جارية مع علاء عبد العال لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل".

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وكان مجدي عبد العاطي قد أعلن رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري بنهاية الموسم.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الاتحاد السكندري عقب رحيل طلعت يوسف.

في المقابل كان علاء عبد العال قريبا من تدريب غزل المحلة عقب رحيله عن الجونة.

لكنه اشترط نقل تدريبات الفريق إلى القاهرة بدلا من المحلة لتتعطل المفاوضات بين الطرفين.

وقام علاء عبد العال بتدريب الجونة خلال الموسمين الآخيرين، وقاد الفريق خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة.

الاتحاد السكندري علاء عبد العال
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