الرياضية: الشلهوب يرفض العمل كمساعد لـ إنزاجي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد الشلهوب - الهلال

رفض محمد الشلهوب مدرب فريق الهلال السابق عرضا للعمل كمساعد للإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي للفريق.

وعمل الشلهوب كمدير فني مؤقت عقب رحيل خورخي جيسوس وقاد الفريق للمركز الثاني والتأهل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال قدم عرضا لمحمد الشلهوب من أجل العمل كمساعد لسيموني إنزاجي.

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ورفض الشلهوب العرض من أجل الاستقلالية الفنية رغبة منه في قيادة أحد أندية الدوري الموسم المقبل.

كما يرفض الشلهوب قيادة أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وأنه مستعد لتدريب شباب الهلال تحت 21 عاما حال لم يتلق عروضا جدية من الدوري السعودي.

وترأس الشلهوب طاقما فنيا متكاملا، قاد الفريق مؤقتا بعد إقالة البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان الشلهوب، اعتزل اللعب، سبتمبر 2020، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالبطولات مع الهلال، وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق تحت 17 عامًا، ثم عمل مساعدًا لجيسوس صيف 2023.

وقاد الشلهوب فريق الهلال في خمس مواجهاتٍ بعد إقالة جيسوس، أواخر الموسم، انتصر في أربعٍ منها، وتعادل في واحدةٍ.

الهلال محمد الشلهوب
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