الشرق الأوسط: اتحاد جدة رفض عرضا بـ 10 ملايين دولار للعب كانتي كأس العالم للأندية

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

رفض اتحاد جدة عروضا للعب نجولو كانتي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن اتحاد جدة رفض أربعة عروض لضم نجولو كانتي على سبيل الإعارة في كاس العالم للأندية.

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وأشار التقرير إلى أن الهلال السعودي تقدم بعرض أول لضم كانتي مقابل 2 مليون دولار.

ورفض اتحاد جدة العرض حتى وصل عرض الهلال إلى 10 ملايين دولار وهو ما قوبل بالرفض أيضا.

وقضى كانتي موسمين رفقة اتحاد جدة وتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم.

يذكر فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية انتهت في التاسعة من مساء الثلاثاء.

قبل أيام، ذكرت قنوات الكاس القطرية أن الهلال يسعى لضم البالغ من العمر 34 عاما على سبيل الإعارة.

ويأتي قرار الهلال من أجل تدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

الهلال اتحاد جدة نجولو كانتي
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