أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من موهبة نرويجية

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي مانشستر سيتي يقترب من ضم سفيري نيبان موهبة نادي روزنبورج النرويجي.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يقرر النادي السماوي إعارة سفيري نيبان إلى نادي جيرونا التابع لمجموعة سيتي.

وأضاف التقرير أن عدة أندية اهتمت بضم اللاعب الشاب مثل أرسنال وأستون فيلا، لكن مانشستر سيتي تفوق على الجميع بإقناع اللاعب وعائلته.

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فيما أفادت تقارير أخرى أن لاعب الوسط قد لا يوافق على إعارته إلى جيرونا، ولذلك لم يفقد أستون فيلا الأمل في ضمه.

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ونجح مانشستر سيتي في إبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية.

وضم سيتي كل من ريان آيت نوري من ولفرهامبتون وريان شرقي من أولمبيك ليون وكامبوس بيتينلي من تشيلسي وتيجاني ريندرز قادما من ميلان.

ويستعد سيتي لخوض كأس العالم للأندية هذا الشهر في الولايات المتحدة.

سفيري نيبان النرويج مانشستر سيتي روزنبورج
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