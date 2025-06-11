كأس العالم للأندية – المجموعة السادسة.. ممثل أوروبا هو الأقل تاريخيًا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية بشكله الجديد لأول مرة في التاريخ.

وستُقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وتُقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت الأندية بالفعل الاستعداد للبطولة التي ستُشكّل أهمية كبيرة سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

ويُقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة على المجموعة السادسة، والتي تضم بوروسيا دورتموند، وفلومينينسي، وأولسان هيونداي، وماميلودي صنداونز.

قد يعتبر البعض أن هذه المجموعة هي الأضعف على الورق من بين جميع مجموعات البطولة، إذ لا تحتوي على أي فريق مرشح للمنافسة على اللقب.

وعلى عكس باقي المجموعات، فإن ممثل أوروبا في هذه المجموعة هو الأقل تاريخيًا من حيث المشاركات في البطولة بشكلها القديم.

بوروسيا دورتموند

صحيح أن دورتموند هو الأقل تاريخيًا من بين فرق المجموعة، لكنه يظل المرشح الأول لتصدر جدول الترتيب والتأهل إلى الدور الثاني.

مرّ دورتموند بموسم سابق سيئ للغاية، بدأ فيه بنوري شاهين كمدرب خلفًا لإدين تيرزيتش، الذي رحل بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي.

نتائج شاهين مع دورتموند كانت كارثية، قبل أن يرحل في شهر يناير بعد تلقي أربع هزائم متتالية ألقت بالفريق إلى المركز العاشر.

نيكو كوفاتش هو من تولى تدريب دورتموند، وبدأ الفريق في التحسن معه تدريجيًا حتى أنهى الموسم في المركز الرابع، وتأهل لدوري أبطال أوروبا بصعوبة في الجولة الأخيرة.

وخرج الفريق دون تحقيق أي بطولة، بعد خسارة كأس ألمانيا مبكرًا، والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة إياب جيدة ضد برشلونة.

ولم يسبق لبوروسيا دورتموند المشاركة في كأس العالم للأندية بشكله القديم، وسيشارك في بطولة منظمة من قبل "فيفا" لأول مرة.

لا يملك دورتموند لاعبًا يُمكن وصفه بنجم الفريق خلال المرحلة الحالية، ولكن قائمته تحتوي بالطبع على لاعبين جيدين، مثل سيرهو جيراسي، هداف الفريق في الموسم الماضي، والذي سجل هاتريك ضد برشلونة.

كما يبرز كريم أديمي وجوليان براندت، وهما من اللاعبين القدامى في دورتموند ومن أبرز عناصره.

ودعم النادي صفوفه بصفقة واحدة قبل انطلاق البطولة، بالتعاقد مع جوب بيلينجهام من سندرلاند، وهو شقيق جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد ولاعب دورتموند السابق.

فلومينينسي

يُعد فلومينينسي واحدًا من الفرق ذات أعلى معدل عمري بين المشاركين في كأس العالم للأندية، إذ يصل معدل أعمار لاعبيه إلى 28.1 سنة.

فعلى سبيل المثال، يبلغ فابيو، حارس مرمى الفريق الأساسي، 44 عامًا، كما يملك الفريق تياجو سيلفا، صاحب الـ40 عامًا.

وبشكل عام، يوجد لاعب واحد فقط في خط الدفاع الأساسي يقل عمره عن 30 عامًا.

ويُقدّم فلومينينسي موسمًا متوازنًا حتى الآن، إذ يحتل صدارة مجموعته في بطولة كوبا سود أمريكانا، كما يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرازيلي، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وسبق لفلومينينسي المشاركة مرة واحدة في كأس العالم للأندية بالشكل القديم، لكنها كانت مشاركة ناجحة في عام 2023.

في تلك النسخة، نجح فلومينينسي في الوصول إلى المباراة النهائية، واحتل المركز الثاني بعد الخسارة من مانشستر سيتي في النهائي.

ويضم فلومينينسي العديد من اللاعبين المميزين، رغم تقدمهم في العمر، وعلى رأسهم تياجو سيلفا، نجم تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق.

كما يضم الفريق جانوس، لاعب إشبيلية ومنتخب البرازيل السابق، بالإضافة إلى كينو، الذي سبق له اللعب مع بيراميدز، وظهر بشكل رائع في الدوري المصري.

واكتفى فلومينينسي بالتعاقد مع يفيرسون سوتيلدو، لاعب سانتوس.

ماميلودي صنداونز

ممثل إفريقيا في المجموعة وأحد أنجح الفرق الإفريقية في السنوات الأخيرة، ويُعد من المرشحين للتأهل إلى الدور الثاني.

قدّم صنداونز موسمًا جيدًا، تُوِّج خلاله بلقب الدوري الجنوب إفريقي، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكنه خسر أمام بيراميدز.

ويدخل صنداونز البطولة تحت قيادة المدرب أوسكار كاردوزو، الذي قاده للتتويج بلقب الدوري.

وعلى الرغم من التتويج بالدوري والوصول إلى نهائي دوري الأبطال، فإن كثيرين يرون أن النادي لم يُقدّم الأداء المعتاد منه خلال الموسم.

فقد لعب صنداونز بأسلوب متحفظ دفاعيًا، على عكس الكرة الهجومية التي كان يُقدمها في مواسم سابقة تحت قيادة مدربين مثل موكوينا.

وسبق لصنداونز المشاركة مرة واحدة في كأس العالم للأندية، لكنها لم تكن مثالية، إذ خسر الفريق مباراتين، وأنهى البطولة في المركز السادس وقبل الأخير.

ويملك صنداونز عدة لاعبين جيدين، أبرزهم حارس المرمى رونين ويليامز، حارس منتخب جنوب إفريقيا، والحاصل على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في العام الماضي.

كما يُعد بيتر تشالويلي من الأسماء البارزة، لكنه خسر مكانه الأساسي في الموسم الماضي، وألمح إلى إمكانية رحيله عن النادي عقب كأس العالم للأندية.

ويضم الفريق أيضًا اللاعب البرازيلي لوكاس ريبييرو، هداف الفريق برصيد 13 هدفًا.

ولم يُجرِ صنداونز أي صفقات لدعم الفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية.

أولسان هيونداي

مثل معظم فرق المجموعة، يُشارك أولسان هيونداي في البطولة بناءً على ترتيبه في التصنيف القاري بآسيا، وليس كبطل لدوري الأبطال في السنوات الماضية.

ويمر أولسان هيونداي بفترة غير جيدة أيضًا على المستوى المحلي، أبعدته عن صدارة ترتيب الدوري الكوري بفارق 6 نقاط، مع خوضه لمباراتين أكثر من جيونبوك موتورز المتصدر.

وكان أولسان قد تُوِّج بالدوري الكوري في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد فترة من هيمنة تشونبوك هيونداي.

كيم بان جون، المدير الفني الحالي لأولسان هيونداي، يتولى تدريب الفريق منذ شهر أغسطس الماضي، وهي الفترة التي بدأت خلالها نتائج الفريق المحلية في التراجع، عندما جاء خلفًا لهونغ ميونغ بو، الذي تُوِّج مع الفريق بالدوري 3 مرات متتالية قبل أن يرحل لقيادة منتخب كوريا الجنوبية.

وسبق لأولسان المشاركة مرتين في كأس العالم للأندية.

الأولى كانت في عام 2012، وحقق خلالها المركز السادس بعد الخسارة من مونتيري وهيروشيما.

أما المرة الثانية فكانت عام 2020 في قطر، ولم تختلف كثيرًا، إذ أنهى الفريق البطولة في المركز السادس أيضًا بعد الخسارة من تيغريس والأهلي.

لا يملك أولسان هيونداي العديد من النجوم اللامعة، وربما أبرز لاعبيه هو الحارس جو هيون وو، حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية الأساسي.

كما يضم الفريق المهاجم البرازيلي إريك فارياس، هداف الفريق هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف في 14 مباراة بالدوري.

جدول مباريات المجموعة

الجمعة 20 يونيو 2025

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 8:00 مساءً

السبت 21 يونيو 2025

فلومينينسي × ماميلودي صنداونز – الساعة 11:00 مساءً

الثلاثاء 24 يونيو 2025

بوروسيا دورتموند × ماميلودي صنداونز – الساعة 9:00 مساءً

الأربعاء 25 يونيو 2025

فلومينينسي × أولسان هيونداي – الساعة 6:00 مساءً

السبت 28 يونيو 2025

بوروسيا دورتموند × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً

ماميلودي صنداونز × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً