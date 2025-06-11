بالتنسيق مع الأندية الشعبية.. المنصورة يطالب بتفعيل رابطة لأندية القسم الثاني

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلن نادي المنصورة تنسيقه مع عدد من الأندية الشعبية للمطالبة بتفعيل رابطة لأندية القسم الثاني أ وب.

وطالب نادي المنصورة بتفعيل الرابطة لتدير الدوري بشكل مستقل كما هو الحال في الدوري الممتاز.

وترى الأندية أن ذلك من شأنه تطوير منظومة الكرة المصرية على أسس احترفية حديثة.

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وقال محمد بسوني رئيس المنصورة في تصريحات عبر حساب النادي على فيسبوك: "نهدف من خلال هذه الخطوة لتفعيل دور الرابطة لستهم في تحسين مستوى المنافسة وتدير الدوير بشكل يليق بتاريخ الأندية ويخدم تطلعات الجماهير".

وتابع "نحن الآن في مرحلة صياغة الرؤية العامة للرابطة من حيث الشكل القانوني والإداري، على أن يتم عرض المقترح على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في إطار من التعاون والتكامل لخدمة الكرة المصرية".

وأمت "المبادرة تأتي بدافع الحرص على حماية حقوق الأندية والحفاظ عليها والتطوير والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل أفضل للمسابقات المحلية، وتفعيل الرابطة سيكون إضافة قوية إذا ما تم الاتفاق على تنفيذها بشكل منظم ومدروس".

وجاءت الأندية التي طالبت بتفعيل الرابطة كالتالي:

المنصورة - طنطا - منتخب السويس - أسوان - بلدية المحلة - كفر الشيخ - جمهورية شبين - الأولمبي - ألعاب دمنهور - دكرنس - المريخ - المنيا - دمياط.

دوري القسم الثاني المنصورة
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