مدرب جديد لمصطفى محمد.. ليكيب: نانت يستقر على مديره الفني الجديد
الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 15:58
كتب : FilGoal
توصل نادي نانت لاتفاق مع لويس كاسترو مدرب فريق دونكيرك من أجل تدريب الفريق، وفقا لجريدة ليكيب.
وأوضح التقرير أن نادي نانت سيدفع 750 ألف يورو لدونكيرك للموافقة على التخلي عن المدرب.
وأضاف التقرير أن النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية طالب بمليوني يورو للتخلي عن المدرب البرتغالي.
في حين كان المبلغ الذي عرضه نانت أقل بكثير، حيث عرض النادي في البداية 200 ألف يورو فقط.
في حالة إتمام صفقة انتقال مدرب إلى نانت سيخلف المدرب أنطوان كومبواري الذي أقيل بنهاية الموسم المنصرم.
ورحل كومبواريه عن تدريب نانت بعد تراجع النتائج وهروب الفريق من مراكز الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري الفرنسي.
وأنهى نانت الذي يلعب له مصطفى محمد بطولة الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.
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