كوريري: جاتوزو يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

ذكرت جريدة كوريري ديلو سبورت أن جينارو جاتوزو يقترب من تولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي.

ويبحث المنتخب الإيطالي عن مدرب جديد بعد إقالة لوتشانو سباليتي قبل أيام.

أفادت الجريدة الإيطالية أن فكرة تولي جاتوزو لمنصب مدرب المنتخب الإيطالي بدأت تلوح في الأفق، وأن الاتصالات جارية.

رفض كلاوديو رانييري، والآن يُعد رينو غاتوزو مرشحًا رئيسيًا لهذا المنصب.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتمع بجاتوزو لساعات طويلة مؤخرا للحديث عن إمكانية تدريب الأتزوري.

لم يؤكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التفاصيل، ولكن هناك أقاويل كثيرة توضح أن جاتوزو هو المرشح الأوفر حظًا لتولي المنصب.

يأتي هذا بعد أن أعلنت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن جاتوزو هو المرشح الأوفر حظًا ليصبح مدرب المنتخب الإيطالي الجديد.

وأكدت أيضًا وجود محادثات حول هذه الخطوة.

الدولي الإيطالي السابق بدأ مسيرته التدريبية عام 2013 مع فريق سيون السويسري، ومنه إلى ميلان، مرورًا ببعض الفرق الصغيرة قبل أن يتوج نابولي بكأس إيطاليا تحت قيادته موسم 2019.

وتحول بعدها إلى قيادة فيورنتينا، ثم فالنسيا الإسباني ومارسيليا الفرنسي، وهايدوك سبليت الكرواتي الذي فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل أيام.

كما ارتبط اسما ستيفانو بيولي ودانييلي دي روسي بالمنصب الشاغر في الأيام القليلة الماضية.

قبل أيام، أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا استقالته من تدريب الفريق، وذلك قبل مواجهة مولدوفا يوم الاثنين بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تحدثت مع جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي وأخبرني أنني سأتعرض للإقالة، لم أكن أنوي الاستقالة، خاصة في الظروف غير الجيدة".

وأضاف "كنت أفضل البقاء والعمل، لكن الأمر يتعلق بالاستقالة ويجب أن أعلن ذلك رسميا".

وكانت إيطاليا قد خسرت من منافستها النرويج بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن كانت هذه المباراة تعتبر الأولى للأتزوري خلال المجموعة.

وقاد سباليتي منتخب إيطاليا في 24 مباراة وفاز في 12 مواجهة وخسر في 6 وتعادل في مثلهم.