بعيدا عن سنتياجو برنابيو.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ألكسندر أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد موعد تقديم صفقته الدفاعية الجديدة ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول السابق.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي: "سيتم تقديم لاعب الفريق الجديد ترينت ألكسندر أرنولد الساعة 1:30 ظهر غدا الخميس في مدينة ريال مدريد الرياضية".

وأكمل البيان "فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيستقبل اللاعب لحضور حفل التوقيع الرسمي لمدة 6 سنوات مع النادي، ويتحدث بعدها ألكسندر أرنولد إلى وسائل الإعلام".

وبذلك لن يتم تقديم المدافع الإنجليزي في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

قبل أيام، كشفت تقترير إسبانية عن المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لليفربول للحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد قبل شهر من نهاية عقده مع ليفربول.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميا ضم ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

وأكد النادي الملكي أن ترنت سيشارك مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية 14 يونيو المقبل.

فيما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ريال مدريد دفع 10 ملايين يورو، مقابل ضم أرنولد من ليفربول قبل موعد نهاية عقده بشهر للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عن مدة التعاقد التي تستمر لمدة 6 مواسم قادمة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2031.

وحقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هاوسن مدافع بورنموث.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.