ليفركوزن يضم مدافع سان جيرمان
الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 15:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي باير ليفركوزن الأربعاء ضم الفرنسي الشاب أكسيل تيب قادمًا من فريق باريس سان جيرمان.
أكسيل تيب
النادي : باير ليفركوزن
وعبر البالغ 17 عامًا من الكشف الطبي بنجاح.
ووقع المدافع على عقد يربطه بليفركوزن حتى 2030
وانتقل تيب إلى ليفركوزن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.
وقال تيب في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانتقال إلى ليفركوزن فرصة مذهلة لتطوير مهاراتي".
وأضاف "لم يكن قرار السفر في هذا العمر المبكر صعبا، خاصة عندما تنضم لفريق مثل ليفركوزن أحد الأندية الرائعة في ألمانيا".
وانطلقت مسيرة تيب مع سان جيرمان في يناير 2024.
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