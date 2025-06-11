ليفركوزن يضم مدافع سان جيرمان

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

أكسيل تيب - باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن الأربعاء ضم الفرنسي الشاب أكسيل تيب قادمًا من فريق باريس سان جيرمان.

وعبر البالغ 17 عامًا من الكشف الطبي بنجاح.

ووقع المدافع على عقد يربطه بليفركوزن حتى 2030

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وانتقل تيب إلى ليفركوزن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

وقال تيب في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانتقال إلى ليفركوزن فرصة مذهلة لتطوير مهاراتي".

وأضاف "لم يكن قرار السفر في هذا العمر المبكر صعبا، خاصة عندما تنضم لفريق مثل ليفركوزن أحد الأندية الرائعة في ألمانيا".

وانطلقت مسيرة تيب مع سان جيرمان في يناير 2024.

أكسيل تيب باير ليفركوزن باريس سان جيرمان
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