ليفركوزن يضم مدافع سان جيرمان

أعلن نادي باير ليفركوزن الأربعاء ضم الفرنسي الشاب أكسيل تيب قادمًا من فريق باريس سان جيرمان.

وعبر البالغ 17 عامًا من الكشف الطبي بنجاح.

ووقع المدافع على عقد يربطه بليفركوزن حتى 2030

وانتقل تيب إلى ليفركوزن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

وقال تيب في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانتقال إلى ليفركوزن فرصة مذهلة لتطوير مهاراتي".

وأضاف "لم يكن قرار السفر في هذا العمر المبكر صعبا، خاصة عندما تنضم لفريق مثل ليفركوزن أحد الأندية الرائعة في ألمانيا".

وانطلقت مسيرة تيب مع سان جيرمان في يناير 2024.