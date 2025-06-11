خبر في الجول – إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب قضيتين

تعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فراس شواط النادي : النجم الساحلي كارميلو ألجارانياز النادي : بوليفار الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن العقوبة تأتي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

العقوبة تشمل قرار تأديبي مما يعني أن إيقاف القيد لن يرفع بمجرد الدفع، ولكن الإدارة ستتقدم بالتماس لرفع القيد حال السداد.

وتسير الإدارة حاليا في إجراءات الحصول على قرض لإنهاء جميع القضايا الدولية من خلاله

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب شواط لمدة موسم بصفوف الإسماعيلي وشارك خلاله في 22 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما لعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.