تقرير: النصر يسعى لضم مدافع بايرن
الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
يسعى النصر السعودي جاهدا للتعاقد مع كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ هذا الصيف، حسب موقع فوت ميركاتو.
كيم مين جاي
النادي : بايرن ميونيخ
وأوضح التقرير أن النادي السعودي يحاول التوصل لاتفاق مع اللاعب الكوري.
وأضاف التقرير أن كيم مين جاي متحمس لهذه الخطوة.
ولفتت تقارير أخرى إلى أن النصر يعتزم التقدم بعرض بقيمة 40 مليون يورو لضم كيم مين جاي.
وذكرت هذه التقارير أن إدارة بايرن لا تمانع فكرة التخلي عن خدمات المدافع الكوري.
ويمتد تعاقد لاعب نابولي السابق مع بايرن حتى صيف 2028.
حقق كيم مين جاي لقب الدوري الألماني مع بايرن في الموسم المنصرم.
وشارك الكوري في 43 مباراة مع بايرن بالموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف.
نرشح لكم
يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي بعد 11 عاما.. فابيو ليما يعلن رحيله عن الوصل الإماراتي آيت نوري: سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده ريان شرقي: مانشستر سيتي يضم لاعبين من بين الأفضل في العالم سكاي: تمت.. ساني إلى جالاتا سراي ولن يشارك في كأس العالم للأندية