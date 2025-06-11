تقرير: النصر يسعى لضم مدافع بايرن

يسعى النصر السعودي جاهدا للتعاقد مع كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ هذا الصيف، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي يحاول التوصل لاتفاق مع اللاعب الكوري.

وأضاف التقرير أن كيم مين جاي متحمس لهذه الخطوة.

ولفتت تقارير أخرى إلى أن النصر يعتزم التقدم بعرض بقيمة 40 مليون يورو لضم كيم مين جاي.

وذكرت هذه التقارير أن إدارة بايرن لا تمانع فكرة التخلي عن خدمات المدافع الكوري.

ويمتد تعاقد لاعب نابولي السابق مع بايرن حتى صيف 2028.

حقق كيم مين جاي لقب الدوري الألماني مع بايرن في الموسم المنصرم.

وشارك الكوري في 43 مباراة مع بايرن بالموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف.