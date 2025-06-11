حسام البدري يتعرض لاعتداءات في الدوري الليبي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

حسام البدري

تعرض حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي وبعض لاعبي وأفراد فريقه لاعتداءات، عقب مباراة الفريق ضد السويحلي.

حسام البدري

النادي : أهلي طرابلس

أهلي طرابلس

وحل الأهلي ضيفا على السويحلي في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في مباراة أقيمت على ملعب السويحلي بمدينة مصراتة.

وكشف عماد العلام مدير إدارة الإعلام بأهلي طرابلس ما حدث عبر حسابه الشخصي على فيسبوك حين قال: "الحمد لله على سلامة جميع أفراد بعثة النادي الأهلي بعد الأحداث التي رافقت مباراة السويحلي".

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وأضاف "الأهلي كالعادة وبشخصية الكبار والروح القتالية عرف كيف يتعامل مع المباراة وعاد بقوة شاهدها الجميع ولا داعي لتكرار تفاصيلها، لكن قبل قليل فقط غادر الفريق غرفة تبديل الملابس بعد أكثر من ساعتين ونصف".

وأكمل "الفريق والجهاز الفني والإداريين تعرضوا للاعتداء فور إطلاق الحكم صافرة النهاية ومطاردة كل من ينتمي لبعثة الفريق إلى داخل غرف تبديل الملابس في مشهد عدواني صريح من فئة سمح لها فجأة وبشكل غريب بالوقوف على خط التماس في الدقائق الأخيرة".

وتابع "اضطر اللاعب مراد الهدلي والحارس أيمن التيهار واللاعب عبد العزيز الصويعي لفتح أنبوب الإطفاء في وجه المعتدين داخل النفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس للدفاع عن النفس وصد المعتدين في مشهد هتشكوكي مرعب".

وأوضح "لقد تم الاعتداء على المدرب حسام البدري وعدد من اللاعبين وإداري الفريق أيمن الخبولي وتم نقل المصور عبد الباري أبو صلوعة التابع لإدارة الإعلام للمستشفى".

واستمر "أما وابل السب والشتم بأبشع الأوصاف للاعبين والإداريين والمدربين والمرافقين بلا سبب فلم يتوقف طيلة زمن المباراة والمشهد خلف عدسات النقل المرئي كان سيئاً جداً وهذا قليل من كثير".

وأتم "المباراة انتهت والحمد لله الجميع في طريق العودة لطرابلس وشكرا لكل من وقف وساند وحاول أن يفعل شيء لمساعدة بعثة الأهلي".

وكانت اشتباكات مسلحة قد حدثت بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتم على إثرها تأجيل النشاط الكروي في ليبيا لفترة بسبب الاشتباكات.

ويتولى البدري تدريب أهلي طرابلس حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

حسام البدري أهلي طرابلس السويحلي
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