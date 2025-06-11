الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة ملحق تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

فراس البريكان - السعودية ضد أستراليا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 17 يوليو 2025، موعداً لسحب قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حسب جريدة عكاظ.

ويشارك في الملحق الآسيوي منتخبات الإمارات، والعراق، وقطر، وعمان، وإندونيسيا والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي خلال شهر أكتوبر القادم، حيث ستحدد هوية المنتخبين الآسيويين اللذين سينضمان إلى باقي منتخبات القارة في النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام القادم.

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إذ سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين مؤلفة كل منهما من 3 منتخبات، بحيث يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

في حين يخوض وصيفا المجموعتين مباراة فاصلة لمعرفة المنتخب الذي سيشارك في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والفائز في المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.

يذكر أن المنتخبات التي تأهلت اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإيران، وأوزبكستان مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت مواعيد الملحق كالتالي:

القرعة ستكون يوم 17 يوليو

الجولة الأولى: 8 أكتوبر 2025

الجولة الثانية: 11 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 14 أكتوبر 2025

قبل أيام، ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستمنح السعودية وقطر شرف استضافة مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وللمرة الأولى، ستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة إلى مشاركة دولة إضافية في بطولة الملحق القاري، مما قد يرفع عدد المتأهلين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى 9 متأهلين.

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