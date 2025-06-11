أثليتك: خصومات هائلة على أسعار تذاكر لقاء الأهلي وإنتر ميامي

أفادت شبكة ذا أثليتك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى جاهدا لبيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وسط ركود في عمليات البيع.

وأوضح التقرير أن فيفا وضع خصومات هائلة على أسعار تذاكر لقاء الأهلي وإنتر ميامي الذي تراجعت أسعارها في أكثر من مناسبة.

وأضاف التقرير أن فيفا يحاول بيع تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي بعرض ترويجي بالتعاون مع كلية ميامي دايد يُقدم ما يصل إلى 4 تذاكر مجانية لحضور اللقاء عند شراء تذكرة واحدة بسعر مخفض للطلاب قدره 20 دولارا.

ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في كلية ميامي دايد التي أعلنت شراكتها مع فيفا في أبريل 2024 حاليًا أكثر من 100 ألف طالب.

ويسعى فيفا لملء ملعب هارد روك الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بأي شكل ليصد الانتقادات التي تطال البطولة قبل أن تبدأ.

وصول سعر التذكرة الواحدة في هذا العرض إلى 4 دولارات فقط، بعيد كل البعد عن توقعات فيفا الأولية عند الترويج لهذه البطولة.

قبل أيام، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن تلك الخطوة من فيفا جاءت خوفا من أن تطغى المقاعد الفارغة في ملعب هارد روك في المباراة الافتتاحية.

وقال مصدر للشبكة أن رقم التذاكر المباعة للمباراة الافتتاحية أعلى بكثير من 20 ألف مقعد.

وأوضح التقرير إلى أن أسعار التذاكر انخفضت إلى 55 دولار فقط وهو ما مثّل نصف السعر الذي كان متاحا عبر موقع فيفا في شهر مايو الماضي.

ويأمل فيفا الآن أن تجذب هذه الأسعار المخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة.

وتابع التقرير إلى أن أسعار التذاكر في مستوى أعلى في المراحل التالية من دور المجموعات على أمل زيادة الاهتمام الجماهيري بالبطولة مع تقدمها.

فعلى سبيل المثال تبدأ أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي مع بالميراس من 113 دولار، فيما تبدأ أسعار مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغال بسعر 58 دولار.

وصرّح فيفا: "أدى الإقبال الدولي القوي إلى حجز تذاكر البطولة من أكثر من 130 دولة. الدول العشر الأكثر مبيعا هي الولايات المتحدة، تليها البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وألمانيا والسعودية وفرنسا واليابان وإسبانيا".

وتأتي أرخص مباراة من حيث أسعار التذاكر بين ريفر بليت الأرجنتيني وأوروا ريد الياباني وتبدأ من 24 دولار.