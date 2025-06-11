رومانو: نابولي أتم اتفاقه مع دي بروين.. وموعد الكشف الطبي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 12:48

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات عن توصل نابولي لاتفاق نهائي لضم كيفن دي بروين.

ورحل دي بروين عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده.

وفقا لرومانو فإن نابولي قد اتفق مع دي بروين بشكل نهائي على التوقيع على عقد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

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وتم حجز غدا الخميس كموعد لخوض النجم البلجيكي للفحص الطبي.

ولن يشارك دي بروين مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البلجيكي سيحصل على 27 مليون يورو على مدار الـ3 سنوات شاملة مكافأة التوقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي الدوري الإيطالي نابولي
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