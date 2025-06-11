وسام أبو علي: لم نكن نناضل من أجل كرة القدم فقط بل من أجل الأطفال

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

أكد وسام أبو علي مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين أن منتخب بلاده لم يكن يخوض تصفيات كأس العالم 2026 من أجل كرة القدم فقط.

بينما يستعد المنتخب الفلسطيني إلى التأهل للملحق المؤهل لكأس العالم، نجح منتخب عُمان في تسجيل هدف تعادل قاتل في الدقيقة 90+5 ليقضي على آمال الفدائي وأقصاه من التصفيات.

وقال أبو علي عبر حسابه على إنستجرام: "كان الطريق طويلاً، والأمل كان موجودًا دائمًا، آمنّا حتى النهاية، حتى وإن كنا بعيدين".

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وأضاف "لحظة واحدة غيّرت كل شيء، لم نكن نناضل من أجل كرة القدم، بل من أجل قضية، من أجل وطن، ومن أجل الأطفال".

وتابع كان لله خطط أخرى، نقبل ذلك بكل إيمان، ونمضي قدمًا، وأنا فخور جدًا بما وصل إليه هذا الفريق".

وأكمل مهاجم الأهلي "فلسطين حرة اليوم، وغدًا، وكل يوم".

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وأتم "جاهز الآن لكأس العالم للأندية مع الأهلي.. أراكم في ميامي".

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وتعادل منتخبا عُمان وفلسطين بهدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان، بختام المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تقدم المنتخب الفلسطيني عدي خروب في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني برأسية رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء سجل من خلالها عصام الصبحي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+7 بعد التأكد من صحتها عبر تقنية الفيديو.

لعب منتخب عمان منقوصا منذ الدقيقة 73 بعدما تلقى علي السعدي بطاقة صفراء ثانية، ليتحصل على البطاقة الحمراء.

ولعب وسام أبو علي المباراة أساسيا وشارك طوال الـ90 دقيقة، حيث من المقرر أن يسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية.

وبتلك النتيجة رفع منتخب عمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

وتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الملحق، فيما يودع المنتخبان الخامس والسادس التصفيات.

وتأهل عن المجموعة الثانية كوريا الجنوبية 22 نقطة، والأردن 16 نقطة.

فيما انتقل منتخبا العراق 15 نقطة، وعمان 11 نقطة إلى المرحلة الرابعة، وودع منتخبا فلسطين 10 نقاط، والكويت 5 نقاط التصفيات.

وبعد ختام المرحلة الثالثة تأهلت 6 منتخبات إلى كأس العالم وهم، إيران - أوزبكستان - كوريا الجنوبية - الأردن - اليابان - أستراليا.

فيما تأهل إلى الملحق منتخبات الإمارات - قطر - العراق - عمان - السعودية - إندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، كل مجموعة 3 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يقام الملحق شهر أكتوبر المقبل.

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