خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من ضم محمود رزق

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 12:17

كتب : عمرو نبيل

محمود رزق

توصل البنك الأهلي لاتفاق مع محمود رزق لاعب مودرن سبورت للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد توصل لاتفاق مع اللاعب على ضمه لمدة موسمين.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأنهى البنك الأهلي الدوري في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وانضم صاحب الـ 31 عاما لمودرن سبورت في 2021 قادما من الاتحاد السكندري.

وشارك رزق في 19 مباراة مع مودرن خلال الموسم المنقضي وتمكن من تسجيل هدفا.

محمود رزق البنك الأهلي مودرن سبورت
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