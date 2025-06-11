سكاي: جالاتا سراي يتوصل لاتفاق مع ساني بعد رفض عرض بايرن الأخير

نجح نادي جالاتا سراي في التوصل لاتفاق مع ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ من أجل ضمه هذا الصيف، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانا.

وذكر التقرير أن جالاتا سراي توصل إلى اتفاق شفهي مع ليروي ساني من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

وذلك بعدما قرر اللاعب عدم تمديد عقده مع بايرن ميونيخ ورفض العرض الجديد.

يذكر أن ساني غادر مع بعثة بايرن ميونيخ إلى الولايات المتحدة قبل ساعات من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأفادت شبكة ذا أثليتك أن ساني سيوقع على عقد يربطه بالفريق التركي لمدة 3 سنوات براتب سنوي صافي يصل إلى 15 مليون يورو.

وهو أعلى من عرض بايرن الذي بلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين يورو كإضافات، لكن بدون خصم الضرائب، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أرسنال وفنربخشة والهلال كانوا مهتمين بضم الدولي الألماني البالغ من العمر 29 عاما.

وذكرت جريدة بيلد قبل أيام أن بايرن لن يحسن عرضه لساني، إذ عرض عليه تمديد التعاقد مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

وأضاف التقرير أنه إذا طالب ساني ووكيله الجديد بيني زاهافي بالمزيد، فسيكون الانفصال هو السيناريو الأكثر واقعية.

وأكمل التقرير أن إدارة بايرن قررت إعطاء ساني مهلة لمدة 10 أيام، إما أن يمدد عقده وفقا للشروط الحالية المعروضة عليه، أو سيضطر إلى مغادرة النادي هذا الصيف.

وعرض بايرن على ساني تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم المنصرم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.