الصفقة الرابعة في 48 ساعة.. مانشستر سيتي يعلن ضم تيجاني ريندرز

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء ضم تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان.

اللاعب خضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي يوم الأحد وعبره بنجاح.

وأوضح سيتي أن اللاعب وقع على عقد يربطه بالنادي حتى 2030.

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الصفقة هي الرابعة لمانشستر سيتي هذا الصيف، بعد ريان آيت نوري وريان شرقي وماركوس بيتينيلي.

ويستعد مانشستر سيتي لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة خلال أيام.

وشارك ذو الأصول الإندونيسية مع المنتخب البرتقالي في مباراتي تصفيات كأس العالم ضد فنلندا يوم السبت ومالطا يوم الثلاثاء.

لم يعلن سيتي قيمة الصفقة، لكن شبكة ذا أثليتك أوضحت أن الصفقة ستتم مقابل نحو 55 مليون يورو + مكافآت مرتبطة بالأداء.

ويسعى سيتي لتجديد دماء الفريق بعد رحيل كيفن دي بروين مع نهاية الموسم، وإمكانية رحيل برناردو سيلفا.

وأشارت التقارير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم لاعب الوسط الهولندي، رغم التعاقد مع نيكو جونزاليس من بورتو، وعودة رودري من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم ريندرز صاحب الـ26 عاما، إلى ميلان في صيف 2023، وشارك وشارك في 101 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولعب تيجاني ريندرز 54 مباراة في الموسم المنصرم، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي يناير الماضي.

وسجل ريندرز 15 هدفا في جميع المسابقات في الموسم المنصرم.

ووقع ريندرز عقدًا جديدًا هذا الموسم مع ميلان يقضي ببقائه حتى عام 2030.

ولعب تيجاني لمدة 5 سنوات مع ألكمار الهولندي شارك خلالهم في 128 مباراة مع الفريق.

كما شارك ريندرز في 23 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وكان ظهوره الأول عام 2023.

وأسهم ريندرز في وصول المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي يورو 2024، قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

تيجاني ريندرز مانشستر سيتي ميلان
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