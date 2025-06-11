بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تتعادل مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب الأرجنتين مع كولومبيا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مونومينتال بالجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

التعادل رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 35 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد كولومبيا للنقطة 22 في المركز السادس.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي بشكل أساسي ولعب حتى الدقيقة 78 عندما خرج وحل إيزيكيل بالاسيوس بدلا منه.

تقدم لويس دياز لكولومبيا في الدقيقة 24 بعد مجهود فردي رائع ومروره من أكثر من مدافع أرجنتيني قبل أن يسدد في الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 طرد إنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين بعد تدخل عنيف على فيكتور مونوز لاعب كولومبيا.

وتعادل التانجو عن طريق تياجو ألمادا بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ويحتاج منتخب كولومبيا للحصول على 3 نقاط للتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم دون النظر لنتائج الآخرين.

وكان منتخب الأرجنتين قد ضمن التأهل بالفعل بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراته المقبلة ضد فينزويلا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، بينما تلتقي كولومبيا مع بوليفيا.

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