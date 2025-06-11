الأول تحت قيادة أنشيلوتي.. البرازيل تفوز على باراجواي وتتأهل لكأس العالم

حقق منتخب البرازيل الفوز على باراجواي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بذلك الفوز يكون منتخب البرازيل قد حقق الانتصار الأول برفقة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي قاد الفريق في ثاني مبارياته.

وضمن منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026 قبل مباراتين على نهاية التصفيات.

سجل فينيسيوس جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 44 مستغلا عرضية من ماتيوس كونيا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وارتفع رصيد البرازيل للنقطة 25 في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل منتخب إكوادور مع بيرو بدون أهداف.

ووصل منتخب إكوادور للنقطة 25 ليضمن هو الآخر الوصول لكأس العالم 2026 على الرغم من خصم 3 نقاط من رصيده بالتصفيات.

ويحتاج كل من أوروجواي وباراوجوي لنقطة من مباراتين ليضمنا التأهل للمونديال، بينما تحتاج كولومبيا صاحبة المركز السادس إلى 3 نقاط لضمان التأهل المباشر.

وسيلعب فينزويلا وبوليفيا صاحبا المركز السابع والثامن حتى نهاية التصفيات من أجل خطف بطاقة الملحق.

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