زيزو: لم أتوقع المشاركة ضد باتشوكا.. وأتمنى حصد لقب دوري الأبطال

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 01:13

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي - ميامي

كشف أحمد زيزو المنضم حديثا إلى فريق الأهلي عن عدم توقعه المشاركة أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة الودية.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض زيزو 35 دقيقة في ظهوره الأول بقميص الأهلي عقب 24 ساعة فقط من انضمامه إلى بعثة الفريق في ميامي.

وقال أحمد زيزو لاعب الأهلي عبر قناة أون سبورت: "لاعبو الأهلي رحبوا بحفاوة كبيرة بعد انضمامي للمعسكر في ميامي، وعلاقتي باللاعبين جيدة منذ تواجدنا سويا في المنتخب".

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وشدد "أتمنى حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والنجاح في كأس العالم للأندية، تحدثت سابقا أن هدفي التتويج بلقب دوري الأبطال".

وأوضح "أحاول تقديم أفضل ما لدي لأن عمر لاعب كرة القدم قصير والحد الأقصى 40 عاما، لذلك أحاول التركيز حتى اعتزالي".

وكشف زيزو "نحن الآن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مؤذية للاعب كرة القدم، وبالنسبة لي أحاول دائما الابتعاد عنها، وإذا كنت أحب الرد على المنتقدين يكون ذلك في الملعب فقط".

وتابع "إذا صادفني أي هجوم على شخصي، ألتمس العذر لذلك الشخص لأنه بالتأكيد فعل ذلك بسبب مصلحة مع شخص آخر وإذا تواجدنا في مكان سأصافحه بصورة طبيعية".

وأوضح "أتقبل نقد أدائي داخل الملعب، لأن هذا الأمر مهم جدا للاعب الكرة لرؤية جوانب لا يراها وهو يلعب، وبالتأكيد أي لاعب له أخطاء وعليه التعلم".

وأضاف "أثق في كلام والدي وتقييمه لأدائي، وبالنسبة لي أشعر أنني أقيم نفسي بشكل جيد حتى وسط إشادات الجميع".

وشدد "لم أندم على شيء فعلته أو فاتني، وأثق في تدابير الله".

وبسؤاله عن المنافسة في مركزه أوضح "المنافسة بين اللاعبين في الأهلي ستكون صحية، وتحدي للاعبين من أجل تحقيق طموح النادي".

وكشف زيزو "لم أتوقع المشاركة أمام باتشوكا ولم تكن تلك الخطة بسبب وصولي قبلها بـ 24 ساعة فقط، وريبيرو أبلغني برغبته في دخولي مع الفريق مباشرة وبعدها اتفق معي على الدفع بي آخر 20 دقيقة وكان لدي حماس لارتداء قميص الأهلي".

وتابع "ليست لدي مشكلة في مركزي، ولكن الأفضل بالنسبة لي اللعب كجناح أيمن في خطة 4-3-3 ولا توجد لدي مشكلة إذا تغير مركزي أو الخطة".

أما عن حالة الطقس فقال: "لم أتوقع أن تكون درجة الحرارة مرتفعة بتلك الصورة في ميامي مع ارتفاع الرطوبة مثل إفريقيا تماما".

وشدد "أنا جاهز بنسبة 100% وركزت طوال الفترة الماضية على التدريب بشكل فردي حتى لا تتراجع لياقتي البدنية، وشعرت أنني ظهرت بصورة أفضل من المتوقع أمام باتشوكا".

وأردف "لم أشعر بالغربة داخل الأهلي لأن أغلبهم أصدقائي منذ فترة المنتخب، وهناك لاعبون بدون ذكر أسماء من الزمالك على تواصل معي حتى الآن".

أما عن منافسات الفريق في المونديال فقال: "جميع مباريات المجموعة صعبة، إنتر ميامي يلعب على ملعبه، وبالميراس يقدم مستوى رائع في البرازيل الموسم الحالي، وأعلم بورتو جيدا وإيقاع لعبهم خلال تواجدي في البرتغال وهو فريق كبير ويلعب بدوري أبطال أوروبا".

وأجاب "راض بنسبة 70% عن ظهوري أمام باتشوكا في آخر نصف ساعة، وأنا متحمس جدا وسعيد بالظهور الأول المرتقب في كأس العالم للأندية ولدي طموح بالظهور مع الأهلي".

أما عن أول من تواصل معه بعد اللقاء فأجاب "والدي أول من تواصل معي بعد مواجهة باتشوكا ولم يتوقع أن أسدد أول ركلة ترجيح، الجهاز الفني استطلع رأيي عن تسديد الركلة الأولى ووافقت".

ووجه رسالة إلى رئيس الأهلي قائلا: "محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي، وسعدت جدا بمكالمته معي وأتمنى أن أكون على قدر تطلعاته".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

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