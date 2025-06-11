كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة - عبد الله عبد السلام

اعتذر عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر عن عدم الانضمام للمنتخب.

وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن اعتذار اللاعب جاء بسبب ظروف شخصية.

وقدم لاعب الاهلي عبد الله عبد السلام اعتذاره للجهاز الفنى لمنتخب عن تمثيل مصر خلال المرحلة المقبلة بعد أن تلقى استدعاء رسميًا من المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا للإنتظام في المعسكر المغلق الحالي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركات الدولية المقبلة.

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كما تواصل ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع عبد الله عبد السلام، داعمًا له ومحفزًا إياه ولكن اللاعب تمسك بالاعتذار لظروف شخصية .

يُذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، عقب تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط واحد.

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

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