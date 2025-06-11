رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز

اقتربت صفقة انتقال فلوريان فيرتز إلى ليفربول من الحسم بعد اتفاق بين الريدز وباير ليفركوزن.

وكان باير ليفركوزن قد رفض عرضا من ليفربول بقيمة 130 مليون يورو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن موافقة ليفربول على طلبات النادي الألماني.

وأشار إلى أن ليفربول وافق على إتمام الصفقة مقابل 150 مليون يورو شاملة المكافآت.

وبذلك ستصبح صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول الأغلى في تاريخ النادي والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي كصفقة قياسية.

كما ستصبح صفقة انتقال فيرتز الأغلى بيعا من الدوري الألماني.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

كما دخل فيرتز دائرة اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد أيضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ينسحب السيتزنز من السباق.

ويستمر عقد فيرتز مع باير ليفركوزن حتى عام 2027 بعدما جدد تعاقده عام 2022 مع الفريق الألماني لمدة 5 مواسم.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.