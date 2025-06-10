منتخب عربي وحيد يتصدر قائمة المتأهلين من آسيا لكأس العالم.. وموعد ونظام الملحق

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأردن

اختتمت منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المرحلة الثالثة من التصفيات تم تقسيم 18 منتخبا تأهلوا إلى تلك المرحلة، لـ3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الملحق، فيما يودع المنتخبان الخامس والسادس التصفيات.

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وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة.

فيما تأهلت 6 فرق إلى المرحلة الرابعة وهم قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، والعراق وعُمان عن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى السعودية وإندونيسيا عن المجموعة الثالثة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين وفقا للتصنيف، حيث تقام القرعة يوم 17 يوليو 2025.

ووفقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتواجد منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، والإمارات والعراق في المستوى الثانية، وأخيرا إندونيسيا وعمان.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد في شهر أكتوبر القادم، ليتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة ليزيد العدد إلى 8 منتخبات.

ويلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

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