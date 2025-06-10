تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا

خسر المنتخب السعودي على أرضه ووسط جماهيره على يد نظيره الأسترالي ضمن تصفايت كأس العالم 2026.

وحول المنتخب الأسترالي تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من التصفيات.

بهذه النتيجة ضمن المنتخب الأسترالي التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.

فيما سيخوض المنتخب السعودي الملحق الآسيوي.

وسجل عبد الرحمن العبود هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 19 بعد تمريرة متقنة من سالم الدوسري.

وأدرك كونور ميتكالف هدف التعادل لمنتخب أستراليا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ميشيل دوك في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي عند الدقيقة 48.

هدف | أستراليا تسجل مبكرا مع بداية الشوط الثاني 2-1 السعودية .. التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 يمكنكم مشاهدتها من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #تصفيات_كأس_العالم2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/BibqZLuTRf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 10, 2025

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 85 بعد تسديدة على يسار حارس المرمى الذي تصدى للكرة لترتد إلى مروان الصحفي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

شوف | ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي .. وحارس مرمى أستراليا يتصدى لتبقى النتيجة 2-1 لصالح الفريق الضيف يمكنكم مشاهدتها من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/tvcrFmZNV2 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 10, 2025

سالم الدوسري أهدر ركلة الجزاء الثالثة خلال التصفيات ولو كان سجلهم لاختلف الأمر تماما.

وفي حال سُجلت ركلات جزاء سالم الدوسري خلال التصفيات النهائية لمونديال كأس العالم 2026 :

كانت ستكون نتيجة مباراة إيـاب أستراليا (2-2)

وكانت ستكون نتيجة مباراة ذهاب البحرين (0-1)

وكانت ستكون نتيجة مباراة ذهاب إندونيسيا (1-2)

وكان سيملك منتخب السعودية 18 نقطة وسيتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المنتخب الياباني ضمن التأهل إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة.

كما ضمن المنتخب الأسترالي التأهل في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

فيما سيلعب المنتخب السعودي ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة، وإندونسيا رابع الترتيب برصيد 12 نقطة اللعب في الملحق الآسيوي (المرحلة الرابعة)

وودع منتخبا البحرين والصين التصفيات من تلك المرحلة بعدما توقف رصيدهما عند 6 نقاط.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

المنتخبات التي ضمنت تأهلها لكأس العالم حتى الآن اليابان وإيران وأوزبكستان.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا.