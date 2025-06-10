الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

كشف حسين الشحات عن عدم حسم مصير مستقبله مع الأهلي، وانتظار نهاية كأس العالم للأندية لتحديد مصيره.

وقال حسين الشحات عبر قناة أون سبورت: "أعتقد أن أفضل فتراتي في الأهلي كانت تحت قيادة مارسيل كولر، وحققت جميع البطولات الممكنة مع الفريق خلال 7 سنوات".

وتابع "أرى أنني ظُلمت في جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا عندما حصل عليها رونين ويليامز، حصلت على لقب دوري الأبطال وكان ينقصني هدفا على صدارة هدافين البطولة".

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وأوضح الشحات "أندهشت من وجود ويليامز في المنافسة من الأساس، كنت أرى أن المنافسة بيني وبين أحمد زيزو ومصطفى شوبير، مصطفى قدّم موسما رائعا في النهاية وجدنا ويليامز ينافس بل وحصل على الجائزة، والأقرب دائما لحصد اللقب يكون المتوج بدوري الأبطال".

وأضاف "تحدثت كثيرا في مشكلتي مع محمد الشيبي، عندما ترتكب خطأ فعليك الاعتذار والحمد لله أن الأمر انتهى ولا توجد مشاكل حاليا".

أما عن مستقبله فأجاب "تلقيت الكثير من العروض خلال الفترة الأخيرة لكن لم يتم حسم مصيري حتى الآن، إذا وافق النادي على رحيلي فأتمنى أن تكون وقتها فرصة لي للبعد عن الضغط وكثرة التفكير".

وشدد "الصفقات الجديدة لا تمثل ضغطا بالنسبة لي، تواجد طاهر وزيزو وتريزيجيه وأشرف بنشرقي في مركزي، وبالنسبة لي أتمنى التوفيق لمن يلعب مكاني، ربما لا يفعل ذلك الكثير من اللاعبين لكن أرى أن هذه ميزة".

وواصل الشحات "جئت إلى الأهلي من أجل كتابة التاريخ، وبعد كأس العالم سأحسم مصير مستقبلي، ومع كل احترامي لجميع الأندية في الدوري المصري، أرى أنه من المستحيل اللعب في نادي مصري آخر".

وكشف "تلقيت عرضا من أحد الأندية المصرية بقيمة مالية أكبر مما أتقاضاه في الأهلي لكن أبلغتهم أنني تلقيت عروضا خارجية وسأرى ما يقرره الأهلي سواء بالاحتراف الخارجي أو الاستمرار في النادي، هناك أندية في مصر تدفع رواتب أكبر مما يحصل عليه لاعبون في الدوري".

وتابع "بالفعل ضحيت بالكثير من الأموال وقت تواجدي في العين الإماراتي من أجل الانضمام للأهلي، إذا كانت رغبتي في تحقيق الاستفادة المادية فقط لما عدت إلى مصر، ما أتقاضاه في الأهلي أقل بكثير مما كنت أحصل عليه ربما أقل من 30-40% مما أتقاضاه وقتها".

وأردف "وافقت على عرض الأهلي بمجرد مكالمة محمود الخطيب دون الحديث عن أمور مالية، ووقتها حدث تفاوض بين هاني سعيد وكيلي في ذلك التوقيت ومحمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي، وفي نفس التوقيت حصلت على عرض خارجي بقيمة 9 ملايين دولار لكن أبلغت العين برفضي والرحيل إلى الأهلي فقط، وذلك سبب زيادة قيمة الصفقة بين الأهلي والعين".

وبسؤاله عن انضمام زيزو أجاب "صراحة لم أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي من الزمالك مباشرة، ربما كنت أتوقع الأمر حال رحيله عن الزمالك لمدة موسم أو موسمين في الخارج ثم العودة، زيزو لاعب كبير وقدّم الكثير للزمالك وهم أيضا فتوقعت إذا رحل سيكون للخارج".

وشدد "على عكس زيزو، توقعت عودة إمام عاشور على الأهلي، إمام لاعب صاحب مستوى كبير وبعد إصابته مع ميتيلاند توقعت عودته للأهلي".

"بين إمام عاشور وبنشرقي وزيزو، أرى أن صفقة القرن هي انتقال زيزو إلى الأهلي".

أما عن تألق بيراميدز فقال: "ستظل المنافسة في مصر دائما بين الأهلي والزمالك، يقدم بيراميدز أداء جيد الفترة الأخيرة وتوج بلقب دوري الأبطال، لكن أرى أن المنافسة ستظل بين الأهلي والزمالك".

وكشف "حزنت جدا بسبب الخروج أمام صنداونز وعدم الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وكان هدفنا كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز فريد".

وشدد "الأهلي قادر على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، لدينا الخبرات الكافية بالبطولة وإذا كانت رغبتنا تحقيق ذلك فسنفعل ذلك".

أما عن منتخب مصر فأوضح "لم أحصل على حقي في المنتخب، لكنها في النهاية وجهة نظر وبالوقت الحالي لا أشارك كثيرا مع الأهلي لكن أتمنى التواجد في كأس العالم 2026".

واختتم تصريحاته "حزنت جدا بسبب غيابي عن قائمة كأس العالم 2018، لأنني كنت أستحق التواجد ولا أعلم سبب غيابي حتى الآن".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

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