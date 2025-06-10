كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين

أعلن نادي العين بقيادة فلاديمير إيفيتش قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود العين، رامي ربيعة مدافع منتخب مصر بالقائمة التي تضم 33 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد الأخوين سفيان وحسين رحيمي بجانب نسيم الشاذلي صفقة العين الجديدة.

وجاءت قائمة العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - روي باتريسيو - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - ميشيل درامان - أمادو نيانج - إيريك يورجينس - أديس باسيتش - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - جوشوا أودو - يحيى نادر - عبد الكريم تراوري - ماتياس بلاسيوس - محمد عباس - حازم عباس - أليخاندرو كاكو - هاليرو ساركي - ماتياس سيجوفيا - ماتيو سنابريا - محمد عوض الله - جونتاس سانتوس - نسيم الشاذلي.

الهجوم: جوستا أبيانجي - حسين رحيمي - سفيان رحيمي - لابا كودجو.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)