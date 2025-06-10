كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

أعلن نادي العين بقيادة فلاديمير إيفيتش قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود العين، رامي ربيعة مدافع منتخب مصر بالقائمة التي تضم 33 لاعبا.

أخبار متعلقة:
السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية سيشارك في كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي بعد مفاوضات ريال مدريد.. ماستانتونو على رأس قائمة ريفر بليت في كأس العالم للأندية تصفيات كأس العالم - سالم الدوسري يقود السعودية أمام أستراليا

وشهدت القائمة تواجد الأخوين سفيان وحسين رحيمي بجانب نسيم الشاذلي صفقة العين الجديدة.

وجاءت قائمة العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - روي باتريسيو - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - ميشيل درامان - أمادو نيانج - إيريك يورجينس - أديس باسيتش - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - جوشوا أودو - يحيى نادر - عبد الكريم تراوري - ماتياس بلاسيوس - محمد عباس - حازم عباس - أليخاندرو كاكو - هاليرو ساركي - ماتياس سيجوفيا - ماتيو سنابريا - محمد عوض الله - جونتاس سانتوس - نسيم الشاذلي.

الهجوم: جوستا أبيانجي - حسين رحيمي - سفيان رحيمي - لابا كودجو.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

كأس العالم للأندية رامي ربيعة
نرشح لكم
الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية بعد مفاوضات ريال مدريد.. ماستانتونو على رأس قائمة ريفر بليت في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان من 24 لاعبا كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال تقرير: الشباب يرفض مشاركة حمد الله مع الوداد في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أثليتك: الهلال يسابق الوقت لضم كانتي على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذرعن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم 34 دقيقة | كرة طائرة
رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز 51 دقيقة | ميركاتو
منتخب عربي وحيد يتصدر قائمة المتأهلين من آسيا لكأس العالم.. وموعد ونظام الملحق ساعة | آسيا
تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا ساعة | سعودي في الجول
ضاع حلم الفدائي.. عُمان تخطف بطاقة التأهل للملحق من فلسطين بهدف +90 ساعة | الوطن العربي
الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506989/كأس-العالم-للأندية-ربيعة-والأخوان-رحيمي-والشاذلي-على-رأس-قائمة-العين