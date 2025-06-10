مصدر من زد لـ في الجول: إعارة العش حتى نهاية المونديال.. والأهلي فعّل بند الشراء

فعّل النادي الأهلي بند شراء مصطفى العش مدافع زد المعار ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

وكشف مصدر من نادي زد لـ FilGoal.com: "الأهلي فعّل بند شراء مصطفى العش منذ فترة".

وأوضح المصدر "إعارة اللاعب كانت حتى نهاية كأس العالم للأندية".

وتابع "لم يكن هناك بند شراء في بداية الصفقة وكانت مقتصرة على الإعارة حتى نهاية مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية".

واختتم تصريحاته "بعد ذلك تم وضع بند شراء عقب جلسة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيف زاهر الرئيس التنفيذي بنادي زد".

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا في ميامي ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم للأندية.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

بينما حسم باتشوكا الفوز بالمباراة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.