ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري

يرى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي أن مواجهة الأهلي لن تكون على أرضه رغم أنها بميامي بسبب حضور جماهير الأهلي الكبير.

ويواجه إنتر ميامي فريق الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية فجر يوم الأحد المقبل.

وقال خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية: "شرف لي أن أكون مدربا لفريق سيشارك في بطولة مهمة مثل كأس العالم للأندية، سنبذل قصارى جهدنا ونسعى للمنافسة على أعلى مستوى وتحقيق نتائج جيدة".

وأوضح ماسكيرانو "أعتقد أن الأجواء مشابهة لكأس العالم للمنتخبات، مع ثقافات ولغات مختلفة، لكنها ستكون أكثر شغفا لأن مشجعي كرة القدم عادة يكونون مشجعين لأنديتهم أولا ثم بلادهم ثانيا".

وكشف "هدف إنتر ميامي محاولة المنافسة بأفضل ما لدينا، كما نفعل في جميع المسابقات، مع العلم أن هذه البطولة على أعلى مستوى وسنواجه فرقا رفيعة المستوى، ونسعى للحصول على فرصة للتأهل من دور المجموعات".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي أجاب ماسكيرانو "أتوقع حضورا جماهيريا كبيرا من مصر، وأعلم أن هذه الفرق عادة ما تجذب جمهورا كبيرا للملاعب، خاصة في هذا النوع من المسابقات، أتوقعها مباراة صعبة ولا أعتقد أننا سنكون على أرضنا تماما بالرغم أنها في ميامي، فمثل تلك الفرق تجذب جماهيرا أكثر".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته "ميسي هو رقم واحد، وتجربة ليو مع الدوري الأمريكي تجربة جديرة بالاهتمام، ونجح في إحداث تأثيرا هائلا في هذا البلد والدوري الأمريكي استفاد من هذا التأثير الذي حققوه".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويفتتح الأهلي مشواره فجر 15 يونيو الجاري لمواجهة إنتر ميامي.