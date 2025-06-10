السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

عمر السومة - رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب المهاجم السوري المخضرم عمر السومة من الانتقال لنادي الوداد المغربي.

ويستعد الوداد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن عمر السومة أنهى علاقته رسميا مع نادي العروبة بعد توقيع مخالصة مالية، تمهيدا للانتقال الى صفوف الوداد المغربي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن السومة سيوقع على عقد جديد مع الوداد خلال الساعات المقبلة، ليكون ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتنتهي فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية تنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وكان السومة قد لعب الموسم الماضي مع العروبة السعودي، وقدم مستويات جيدة لكن هبوط الفريق جعله ينهي التجربة.

السومة يملك مسيرة كبيرة مع أندية القادسية الكويتي وأهلي جدة السعودي والعربي القطري والعروبة السعودي.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

عمر السومة الوداد
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