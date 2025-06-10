الرياضية: بعثة السعودية تطير فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف

تطير بعثة منتخب السعودية فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف الذهبية.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن استقرار المنتخب السعودي على السفر فجر الأربعاء.

وتضم قائمة هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية رباعي محترف هو: فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي بيرشوت البلجيكي وسعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي ومهند أل سعد جناح دانكيرك الفرنسي.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

وجاءت قائمة الصقور الخضر

حراسة المرمى: نواف العقيدي (الفتح) - عبد الرحمن الصانبي (الأهلي) - أحمد الكسار (القادسية)

الدفاع: مهند الشنقيطي (الاتحاد) - علي لاجامي (النصر) - عبد الإله العمري (الاتحاد) - عبد الله مادو (الاتفاق) – سعود عبد الحميد (روما الإيطالي) - نواف بوشل (النصر) - حسن كادش (الاتحاد) - علي مجرشي (الأهلي)

الوسط: علي الحسن (النصر) – مختار علي (الاتفاق) - فيصل الغامدي (بيرشوت البلجيكي) - زياد الجهني (الأهلي) - محمد بكر (الأهلي) - علي الأسمري (نيوم)

الهجوم: مروان الصحفي (بيرشوت البلجيكي) - فراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الاتحاد) - أيمن يحيى (النصر) - مهند أل سعد (دانكيرك الفرنسي) - تركي العمار (القادسية) - عبد الله السالم(الخليج) - عبد الرحمن العبود (الاتحاد) - همام الهمامي (الخلود)

ويتواجد منتخب السعودية في مجموعة تضم أمريكا وهايتي وترينداد وتوباجو.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وجاءت مواعيد البطولة كالآتي:

المجموعات: 14 إلى 24 يونيو.

ربع النهائي: 28 و29 يونيو.

نصف النهائي: 2 يوليو.

النهائي: 6 يوليو.