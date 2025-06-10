سيشارك في كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

ريان شرقي - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع ريان شرقي قادما من ليون الفرنسي.

وكشف النادي في بيان رسمي له، عن ضم اللاعب الفرنسي لمدة 5 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى 2030.

ريان شرقي لعب خلال مسيرته مع ليون 185 مباراة.

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وجاءت بدايته مع الفريق الأول في عمر الـ16 في أكتوبر 2019.

ويعد شرقي أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ ليون في يناير 2020، وكذلك يعد أصغر يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما شارك مع ليون أمام بايرن ميونيخ في العام نفسه.

وقدم ريان شرقي أداءً رائعا أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي، مسجلا هدفين ذهابا وإيابا في المباراة التي انتهت بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

وتم استدعاء ريان شرقي لقائمة منتخب فرنسا التي شاركت في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليساهم في عودة الديوك أمام إسبانيا في نصف النهائي، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-4، بعد التأخر في النتيجة 5-1، قبل المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والفوز أمام ألمانيا بهدفين نظيفين.

ويجيد ريان شرقي اللعب في مركز الجناح، ولاعب الوسط المهاجم.

وسيتواجد ريان شرقي في قائمة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي.

ورد ريان شرقي معلقا على خطوة انتقاله لمانشستر سيتي: "هذا حلم بالنسبة لي، الانضمام إلى نادٍ مثل مانشستر سيتي والحصول على فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي هنا هو أمرٌ مميزٌ للغاية."

وأكمل "لقد عملت بجدٍّ من أجل هذا طوال حياتي، لا أطيق الانتظار لمزيد من التطور هنا في مانشستر مع بيب وجهازه الفني."

وأضاف "الجميع يعلم مدى روعة مانشستر سيتي - لقد حققوا نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة حتى الآن. إن مسؤولية مساعدة الفريق على مواصلة الفوز هي شيء أرغب في تحمله."

وأتم "لن أترك ليون إلا من أجل مشروع أؤمن به حقًا، وكل شيء في مانشستر سيتي يوحي بقدرتي على تطوير أدائي ومساعدة الفريق على النجاح في المستقبل."

وشارك ريان شرقي الموسم الماضي في 44 مباراة، مسجلا 12 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ريان شرقي مانشستر سيتي
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