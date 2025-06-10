انتهت في تصفيات كأس العالم - فلسطين (1)-(1) عُمان

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فلسطين أمام عُمان في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقامة على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

الفدائيون بحاجة للفوز لاستكمال طريق التأهل للمونديال، أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق مع إقصاء المنتخب الفلسطيني.

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ويقود وسام أبو علي هجوم منتخب فلسطين أمام عُمان قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 90+5: ضربة جزاء لمنتخب عمان نجح من خلالها عصام الصبحي في تسجيل التعادل القاتل.

ق 81: تسديدة قوية من وسام أبو علي تصدى لها حارس عُمان لتتحول لركنية.

ق 73: بطاقة صفراء ثاني لعلي السعدي لاعب عمان ليتحصل على البطاقة الحمراء.

ق 49: جووووول عدي خروب يسجل الهدف الأول لفلسطين برأسية رائعة في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 35: بطاقة صفراء لـ حارب السعدي لاعب عمان لاعتراضه على احتساب ضربة ركنية لفلسطين بدلا من ضربة مرمى.

ق 4: العارضة تمنع الهدف الأول لفلسطين.

انطلاق المباراة

فلسطين عمان تصفيات كأس العالم وسام أبو علي
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