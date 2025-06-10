انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (1)-(2) أستراليا.. متأهل جديد للمونديال

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

فراس البريكان - السعودية ضد أستراليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية ضد أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل المنتخب الأسترالي ضيفا على مننخب السعودية بمدينة جدة.

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نهاية المباراة

ق85 سالم الدوسري يهدر ركلة الجزاء بعد تسديدة على يسار حارس المرمى الذي تصدى للكرة لترتد إلى مروان الصحفي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق48 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أستراليا من ركلة حرة من الطرف الأيسر عن طريق بويل على رأس دوك الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 تمريرة سحرية من الطرف الأيسر عن طريق ميتشل دوك لتصل إلى ميتكالف داخل منطقة الجزاء لسدد كرة يسارية من يسار منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق20 تبادل كرة رائع بين فيراس البريكان وسالم الدوسري، ليمرر الأخير كرة أرضية إلى عبد الرحمن العبود الذي سجلها داخل المرمى الخالي من حارسه.

انطلاق المباراة

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