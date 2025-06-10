بعد مفاوضات ريال مدريد.. ماستانتونو على رأس قائمة ريفر بليت في كأس العالم للأندية

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني قائمة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم للأندية.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، فيما تختتم البطولة يوم 13 يوليو القادم.

وضم مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت، اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لقائمة الفريق.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من المواهب الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وارتبط اسم صاحب الـ17 عاما بالانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 6 مواسم.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حيث سيصبح أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويحق اللاعب الانتقال لريال مدريد في الرابع عشر من أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

ويخوض ريفر بليت كأس العالم في المجموعة الخامسة إلى جانب إنتر الإيطالي، ومونتيري المكسيكي، وأوراوا ريدز الياباني.

ريفر بليت يبدأ البطولة بمواجهة أوراوا ريدز يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم مواجهة مونتيري المكسيكي فجر يوم الأحد الساعة الرابعة صباحا، ويختتم مبارياته بمواجهة الإنتر فجر يوم الخميس الساعة الرابعة صباحا.