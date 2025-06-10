بعد مفاوضات ريال مدريد.. ماستانتونو على رأس قائمة ريفر بليت في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني قائمة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم للأندية.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، فيما تختتم البطولة يوم 13 يوليو القادم.

وضم مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت، اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لقائمة الفريق.

أخبار متعلقة:
سكالوني: انتقال ماستانتونو لـ ريال مدريد سيكون خطوة كبيرة.. وهذه شروط نجاحه رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو ماركا: ريال مدريد يحسم صفقة ماستانتونو.. وحسم مصيره في كأس العالم للأندية

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من المواهب الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وارتبط اسم صاحب الـ17 عاما بالانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 6 مواسم.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حيث سيصبح أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويحق اللاعب الانتقال لريال مدريد في الرابع عشر من أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

ويخوض ريفر بليت كأس العالم في المجموعة الخامسة إلى جانب إنتر الإيطالي، ومونتيري المكسيكي، وأوراوا ريدز الياباني.

ريفر بليت يبدأ البطولة بمواجهة أوراوا ريدز يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم مواجهة مونتيري المكسيكي فجر يوم الأحد الساعة الرابعة صباحا، ويختتم مبارياته بمواجهة الإنتر فجر يوم الخميس الساعة الرابعة صباحا.

كأس العالم للأندية فرانكو ماستانتونو ريال مدريد ريفر بليت
نرشح لكم
الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان من 24 لاعبا كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال تقرير: الشباب يرفض مشاركة حمد الله مع الوداد في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أثليتك: الهلال يسابق الوقت لضم كانتي على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذرعن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم 34 دقيقة | كرة طائرة
رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز 51 دقيقة | ميركاتو
منتخب عربي وحيد يتصدر قائمة المتأهلين من آسيا لكأس العالم.. وموعد ونظام الملحق ساعة | آسيا
تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا ساعة | سعودي في الجول
ضاع حلم الفدائي.. عُمان تخطف بطاقة التأهل للملحق من فلسطين بهدف +90 ساعة | الوطن العربي
الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506980/بعد-مفاوضات-ريال-مدريد-ماستانتونو-على-رأس-قائمة-ريفر-بليت-في-كأس-العالم-للأندية