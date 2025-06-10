تصفيات كأس العالم - سالم الدوسري يقود السعودية أمام أستراليا

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر لمواجهة أستراليا في الجولة العاشرة من المجموعة الثالثة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ودفع رينارد بسالم الدوسري لقيادة هجوم الفريق، فيما قرر الإبقاء على سعود عبد الحميد ظهير أيمن روما الإيطالي على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي - حسان تمبكتي - حسن كادش - نواف البوشل

الوسط: محمد كنو - زياد الجهني - مصعب الجوير

الهجوم: أيمن يحيى - سالم الدوسري - فراس البريكان.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المنتخب الياباني ضمن التأهل إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة.

وودع منتخبا البحرين والصين التصفيات من تلك المرحلة بعدما توقف رصيدهما عند 6 نقاط.

المنتخب الإندونيسي واصل تألقه ونجح في الوصول للمرحلة الرابعة من التصفيات بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويبقى الصراع بين المنتخبان السعودي والأسترالي لخطف المقعد الثاني خلف اليابان المؤهل مباشرة إلى كأس العالم، أو الانتقال للمرحلة الرابعة صحبة إندونيسيا.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

المنتخبات التي ضمنت تأهلها لكأس العالم حتى الآن اليابان وإيران وأوزبكستان.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا.