تصفيات كأس العالم - وسام أبو علي أساسي مع فلسطين ضد عمان

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يبدأ وسام أبو علي أساسيا في هجوم منتخب فلسطين ضد عمان في الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب عُمان ضيفا على فلسطين في ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

الفدائيون بحاجة للفوز، أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق، مع إقصاء المنتخب الفلسطيني.

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وجاء تشكيل الفدائي

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب بطاط – عميد ماهاجنه - ميلاد تيرمانيني - طه أحمد

الوسط: أوجستين منظور – عدي خروب – حامد حمدان

الهجوم: عدي دباغ – وسام أبو علي - تامر صيام.

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يذكر أن وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين سيخوض مباراة عمان يوم 10 يونيو، قبل أن يسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي أمام المستضيف إنتر ميامي يوم 14 يونيو.

فلسطين وسام أبو علي
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