كأس العالم للأندية - حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان من 24 لاعبا

يقود المغربي أشرف حكيمي قائمة باريس سان جيرمان المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

كما تضم قائمة باريس سان جيرمان 24 لاعبا بينهم عثمان ديمبيلي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - ماتفي سافونوف - أرناو تيناس

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش - لوكاس بيرالدو - ويليان باتشو - نوهام كامارا.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - لي كانج إن - سيني مايولو - زائير إيمري - جواو نيفيز - جابرييل موسكاردو.

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - إبراهيم مباي - ديزيري دوي.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم المنقضي.

ويقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية التي تضم كل من أتليتكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

ويستهل باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة أتليتكو مدريد.