دوري المحترفين - لافيينا يحسم المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 19:36
كتب : رضا السنباطي
حسم لافيينا المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط ليضمن البقاء بدوري المحترفين.
وتعادل لافيينا أمام أسمنت أسيوط 0-0 في مباراة الإياب ليستفيد من الفوز ذهابا بهدفين دون رد.
واحتفظ لافيينا بمقعده في دوري المحترفين ليصبح عدد الأندية المتواجدة بالمسابقة 18 فريقا.
وكان دوري المحترفين في الموسم المنتهي يضم 20 فريقا.
وصعد المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز.
فيما هبط منتخب السويس وسبورتنج، وصعد من دورة الترقي كل من: مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات.
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