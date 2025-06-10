دوري المحترفين - لافيينا يحسم المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 19:36

كتب : رضا السنباطي

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

حسم لافيينا المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط ليضمن البقاء بدوري المحترفين.

وتعادل لافيينا أمام أسمنت أسيوط 0-0 في مباراة الإياب ليستفيد من الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

واحتفظ لافيينا بمقعده في دوري المحترفين ليصبح عدد الأندية المتواجدة بالمسابقة 18 فريقا.

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وكان دوري المحترفين في الموسم المنتهي يضم 20 فريقا.

وصعد المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز.

فيما هبط منتخب السويس وسبورتنج، وصعد من دورة الترقي كل من: مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات.

دوري المحترفين لافيينا
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