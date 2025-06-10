تصفيات آسيا لكأس العالم - قطر تخسر أمام أوزبسكتان.. واليابان تكتسح إندونيسيا

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

أوزبكستان أمام قطر

حقق منتخب أوزبكستان فوزًا كبيرًا على حساب قطر بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل ثلاثية أوزبكستان أزيزبيك تورجونبويف في الدقيقة 28 لينهي الشوط الأول متقدما، قبل أن يضيف هدفين في الدقيقتين 86، و92 ليوسع الفارق.

وارتقى منتخب أوزبكستان في صدارة المجموعة الأولى بـ21 نقطة، مؤقتا.

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ويلتقي منتخب إيران ثاني المجموعة بـ20 نقطة أمام كوريا الشمالية متذيل الترتيب بـ3 نقاط في وقت لاحق اليوم.

وكان منتخب أوزبكستان ضمن التأهل لكأس العالم من الجولة التاسعة، بصحبة منتخب إيران.

المنتخب القطري توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخب الإمارات أمام مضيفه قيرغيزستان بهدف لكل فريق.

ورغم تقدم منتخب الإمارات عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 30، إلا أن منتخب قيرغيزستان نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

منتخب الإمارات رفع رصيده لـ15 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما احتل منتخب قيرغيزستان المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وتأهل منتخبا قطر والإمارات إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفي المجموعة الثانية، اكتسح منتخب كوريا الجنوبية نظيره الكويتي برباعية نظيفة.

المنتخب الكوري الجنوبي ضمن التأهل إلى كأس العالم باحتلاله الصدارة برصيد 22 نقطة، برفقة منتخب الأردن صاحب الوصافة بـ16 نقطة.

المنتخب الكويتي ودع التصفيات باحتلاله المركز الأخير بـ5 نقاط.

ويلتقي المنتخب الأردني في وقت لاحق اليوم أمام العراق ثالث المجموعة بـ12 نقطة.

كما يلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب فلسطين أمام سلطنة عمان، في مباراة حاسمة لتحديد الفريق الثاني المتأهل مع العراق إلى الجولة القادمة من التصفيات.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب الصين على نظيره البحرين بهدف نظيف.

وودع المنتخبان التصفيات من تلك المرحلة، احتلال المركزين الخامس والسادس في المجموعة.

الصين في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

كما اكتسح منتخب اليابان منافسه إندونيسيا بنتيجة 6-0.

اليابان ضمنت التأهل إلى كأس العالم باحتلال صدارة المجموعة بـ23 نقطة، فيما تأهل منتخب إندونيسيا إلى المرحلة المقبلة من كأس العالم باحتلال المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ويستضيف منتخب السعودية في وقت لاحق اليوم منافسه أستراليا لتحديد المتأهل الثاني بجانب اليابان إلى كأس العالم.

المنتخب السعودي يحتاج للفوز بفارق 5 أهداف، أو تأهل أستراليا وانتقال السعودية إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

المرحلة الثالثة تشكلت من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أما الفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع فيتأهلان إلى المرحلة التالية من التصفيات، فيما يودع صاحبا المركزين الخامس والسادس التصفيات.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، إلى مجموعتين بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب المنتخبان صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة مباراة فاصلة ليتأهل الفريق الفائز لخوض جولة أخيرة من التصفيات مع المتأهلين من القارات الأخرى في دورة مجمعة.

وتأهل رسميا إلى كأس العالم من قارة آسيا منتخبات أوزبسكتان، وإيران، وكوريا الجنوبية، والأردن، واليابان، بالإضافة إلى أحد منتخبي السعودية وأستراليا.

فيما تأهل إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الإمارات، وقطر، والعراق، وإندونيسيا، بالإضافة إلى منتخب من أستراليا والسعودية، وآخر من بين فلسطين وعمان.

تصفيات كأس العالم قطر أوزبكستان اليابان الكويت البحرين كوريا الجنوبية
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