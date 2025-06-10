تقرير: غضب تير شتيجن في اجتماعه مع لابورتا وفليك

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

تير شتيجن

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اجتماع منتظر بين حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيجن مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهانز فليك المدير الفني للفريق.

الصحيفة أشارت إلى أن تير شتيجن مستاء مما وصفه بأنها حملة ضده، وفقا للتقرير.

واقترب برشلونة من التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 25 مليون يورو.

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وانضم تير شتيجن إلى برشلونة قادما من بروسيا مونشنجلادباخ في صيف 2014.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

ووصل تير شتيجن إلى برشلونة بعد العودة من المشاركة مع منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ألمانيا حصلت على المركز الرابع في دوري الأمم بعد الخسارة أمام البرتغال في نصف النهائي، وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

التقرير أوضح أن تير شتيجن رغم تألقه في دوري الأمم الأوروبية، إلا أن برشلونة لم يتراجع عن قراره بإبعاده مستقبلاً عن الفريق، بسبب بلوغه 33 عاما، وإجراءه عمليتين جراحيتين في الركبة والظهر، في الوقت الذي يبلغ فيه حارس إسبانيول 24 عاما.

يأتي ذلك في الوقت الذي سافر فيه لابورتا برفقة رافاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى ميونيخ يوم الأحد لحضور نهائي دوري الأمم الأوروبية، والالتقاء بـ ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لمناقشة وضع العقوبات المحتملة على النادي بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ونجح برشلونة الموسم الماضي في التتويج بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين، فيما خسر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

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