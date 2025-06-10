ثريا محمد تكشف لـ في الجول حقيقة اعتزالها.. وسر تألق سيدات سلة الأهلي

كشفت ثريا محمد لاعبة سلة سيدات الأهلي ومنتخب مصر عن سبب غيابها الموسم الماضي وحقيقة تفكيرها في الاعتزال.

وكانت ثريا محمد قد غابت بسبب ظروف أسرية قبل أن يرزقها الله بمولود خلال الموسم الماضي.

وكشفت ثريا محمد في تصريحات لـ FilGoal.com "لا أفكر في الاعتزال نهائيا والأمر لا يشغل تفكيري، تركيزي الآن ينصب على مرحلة التأهيل؛ للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق وحصد البطولات مطلع الموسم المقبل".

وأوضحت ثريا "غيابي عن النادي الأهلي لفترة كبيرة تخطت العام وثلاثة أشهر لم يكن بمحض إرداتي، إذ كانت هنالك ظروف أسرية منعنتي عن التواجد مع الفريق خلال الموسم الحالي وأغلب فترات الموسم الماضي، حيث كنتُ انتظر مولودي الأول".

وتابعت "لم يكن سهلًا بالنسبة لي على الإطلاق التوفيق ما بين الاهتمام بمولودي الأول توازيًا مع مشاركاتي مع النادي الأهلي، وها هو طفلي يكبر بشكل جيد وأصبحت قادرة الآن على مواصلة مشواري مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة".

وأضافت ثريا محمد "تدريباتي الآن تسير بشكل جيد، يومي ينقسم ما بين البيت والتدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، وانتظروا عودتي مطلع الموسم الجديد وكُلي حماس على حصد جميع البطولات مع النادي الأهلي وخاصةً البطولة الإفريقية التي من المقرر إقامتها ديسمبر المقبل، مع العودة من جديد للمشاركة مع المنتخب المصري في البطولات العربية والقارية".

وبسؤالها عن سر تألق الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة أجابت "يتحلي الفريق بلاعبات ذات موهبة وهي من أكبر المزايا التي يتميز بها الفريق حاليًا".

وكشفت ثريا "اللاعبات لا تشغلُهن مسألة الـ «أنا» فلا أحد يركز على ذاته، الجماعية هي من تحرك الفريق، وتوافر لاعبات صاحبات مواهب وخبرات في أكثر من مركز هي نقطة مضيئة تُثقل من الفريق وتعطيه الحركية، وقرار الفريق بتصعيد العديد من اللاعبات تحت السن والتعاقد مع أُخريات ممن تلألأ مستواهن محليًا كان قرار صائبًا جني الفريق ثماره".

وهيمن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سيدات على جميع البطولات المحلية هذا الموسم، بعد التتويج بدوري المرتبط، وكأس السوبر المحلي، وكأس مصر، ودوري السوبر على الترتيب.

وعن رؤية ثريا محمد لحال الفريق خلال الموسم المقبل، توضح: "حصد البطولة الإفريقية هدفنا الأسمى خلال الموسم المقبل، بخلاف البطولات المحلية بكل تأكيد والتي لن تتحقق بسهولة؛ نظرًا لوجود منافسين يتمتعون بالكفاءة الفنية كسبورتنج والجزيرة".

واختتمت ثريا تصريحاتها "يلزم على الفريق التعاقد مع العديد اللاعبات المحترفات؛ لموازنة القوى مع فرق القارة المشاركة في البطولات الإفريقية، نعم الفريق الآن يعج بالنجمات في كافة المراكز، لكن المنافسة القارية تختلف بكل تأكيد".

وكانت ثريا محمد قد انضمت إلى صفوف الأهلي بداية من موسم 2018 - 2019 قادمة من نادي الصيد.

وحققت ثريا محمد لقب دوري السوبر ثلاث مرات مع الأهلي ولقب كأس مصر مرتين، بينما توجت بدوري المرتبط خمس مرات والسوبر المصري مرتين.

وأشارت ثريا محمد في حديثها لـ FilGoal.com بأن عام 2019 هو الأكثر توهجًا -من وجهة نظرها- في مسيرتها مع صالات السلة، إذ كانت أول مصرية تحصل على لقب فردي في البطولات الأفريقية لكرة السلة؛ بحصولها على لقب هدافة بطولة أفريقيا للسيدات بالسنغال 2019 بتسجيلها 85 نقطة خلال فعاليات البطولة آنئذ.

كليوباترا السلة المصرية كما وصفها الاتحاد الدولي للعبة، تابعت نيل الإشادات قبيل 6 سنوات، برحلة من تسيطر الأرقام الفردية الاستثنائية واحد تلو الآخر، حيث فازت مع منتخب مصر بلقب بطولة أفريقيا للسيدات 3×3 عام 2019، كما وحصلت على لقب أفضل لاعبة وهدّافة البطولة معًا، بالإضافة إلى اختيار إحدى لقطاتها ضمن أفضل 10 لقطات مهارية في اللعبة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

واختيرت ثريا محمد ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 بلعبة 3x 3 من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

كما حصلت اللاعبة المصرية مع الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سيدات على لقب هدافة البطولة العربية عام 2019.