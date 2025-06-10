الاتحاد السكندري لـ في الجول: أنهينا تعاقد الأجانب باستثناء ثنائي.. والأمور صعبة بعد رحيل مصيلحي

يرى محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن الأمور باتت صعبة داخل النادي عقب رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأنهى الاتحاد السكندري تعاقد لاعبي فريق كرة القدم الأجانب باستثناء اثنين من اللاعبين فقط.

وقال محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تم إنهاء تعاقدات اللاعبين الأجانب بشكل ودي من خلال محمد مصيلحي قبل رحيله باستثناء فان دريك ومورو ساليفو، وسيتم قيد الثنائي في القائمة الأولى تمهيدا لتسويقهم".

وتابع "لا تزال الأمور صعبة داخل نادي الاتحاد وهناك محاولات تبذل من الجميع داخل الإسكندرية لإثناء محمد مصيلحي عن استقالته وعودته مجددا لرئاسة النادي".

وكشف عضو إدارة الاتحاد "بدون أدنى شك، اسم محمد مصيلحي يسهل الكثير من الأمور في التعاقد مع اللاعبين، لكنه حتى الآن يرفض العودة بشكل قاطع".

واختتم تصريحاته "لدينا تحدي كبير خلال اليومين المقبلين لإرسال القائمة الأولى لفريق كرة القدم، وألغيت سفري إلى جنوب إفريقيا لحضور الدوري الإفريقي لكرة السلة من أجل تجهيز ملف كرة القدم قبل يوم الخميس".

ووصل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.

ويواجه مساء غدا الأربعاء فريق بترو أتليتكو الأنجولي.