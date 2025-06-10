تين هاج متمسك بضم مدافع منتخب المغرب.. وصراع ثلاثي على التعاقد معه

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

يتمسك المدرب الهولندي إيريك تين هاج بضم المدافع الدولي المغربي نايف أكرد لصفوف باير ليفركوزن.

ولعب أكرد الموسم المنصرم معارا من وست هام إلى ريال سوسيداد.

وبحسب موقع "teamtalk" الإنجليزي، فإن باير ليفركوزن دخل في مفاوضات جاد مع ويست هام للتعاقد مع نايف أكرد.

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وأوضح التقرير ذاته أن أولمبيك مارسيليا يرغب أيضا في ضم أكرد، بإلاضافة إلى ريال سوسيداد الذي يرغب في استمرار المدافع المغربي بين صفوفه.

وأشارت التقارير إلى أن وست هام يرغب في الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات نايف أكرد بعد موافقة جراهام بوتر مدرب الفريق على رحيله.

أكرد صاحب الـ 28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 36 مباراة بقميص ريال سوسيداد.

الدولي المغربي انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين لمدة 5 سنوات.

وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.

كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.

نايف أكرد باير ليفركوزن
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