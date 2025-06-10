"ارتداء هذا القميص مجددا شيء رائع".. سيلتك يضم تيرني

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 17:19

كتب : FilGoal

كيران تيرني - سيلتك

أعلن نادي سيلتك التعاقد مع كيران تيرني لاعب أرسنال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد تيرني إلى نادي طفولته مرة أخرى بعد انتهاء عقده رفقة أرسنال.

وكشف النادي أن عقد اللاعب الاسكتلندي يمتد حتى 2030.

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وقال تيرني لموقع ناديه: "ارتداء قميص سيلتك مرة أخرى شيء رائع".

وأضاف "تحدثت مع برندان رودجرز وعملت معه سابقا وظللت على تواصل معه دائما، إنه من أفضل المدربين، لذا أنا محظوظ وممتن جدا لأنه منحني فرصة العودة مجددا".

وتابع "عندما تبتعد عن وطنك، تنضج وتتعلم أشياء مختلفة، قضيت عاما في إسبانيا، تعلمت لغة مختلفة ولعبت في دوري مختلف، لذا أنا شخص مختلف تماما".

وأنهى حديثه قائلا: "طموحي هو أن يحقق سيلتك أقصى نجاح ممكن، وأن يحافظ على مكانته في الصدارة، وأن يواصل الفوز بالألقاب وأن يقدم أداء جيدا مع سيلتيك".

وتكون اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع سيلتك وتدرج في فئات فريق الشباب حتى وصل للفريق الأول في شتاء 2016.

وانتقل الظهير الأيسر إلى أرسنال في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو ولعب معارا مع ريال سوسيداد لمدة موسم.

كيران تيرني سيلتك ميركاتو
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