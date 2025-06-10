مانشستر سيتي يعلن ضم حارس تشيلسي

أعلن مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضم الحارس ماركوس بيتينيلي قادما تشيلسي.

وذلك قبل الموعد النهائي للانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء.

ووقع الحارس على عقد يربطه بمانشستر سيتي لمدة موسم.

وأوضح النادي أن بيتينيلي سينضم إلى قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية هذا الشهر.

لم يعلن سيتي قيمة الصفقة، لكن من المرجح أن يدفع سيتي رسوم انتقال بسيطة مقابل ضم الحارس البالغ من العمر 33 عامًا.

الحارس سيقوم بدور الحارس الثالث في صفوف الفريق السماوي بعد إيدرسون مورايش وستيفان أورتيجا مورينو.

فقد أعلن مانشستر سيتي يوم الاثنين رحيل الحارس المخضرم سكوت كارسون بعد نهاية عقده.

وتواجد صاحب الـ39 عامًا في النادي منذ عام 2019.

وحقق 12 لقبًا على مدار الستة مواسم، خلال فترة تاريخية من النجاح لفريق بيب جوارديولا.